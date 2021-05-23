На фоне огромной избыточной смертности в столице Собянин заявил, что Москва достойно справилась с ковидом

«Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей», — сказал Собянин 23 мая в интервью на телеканале «Россия-1».

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об успешной организации борьбы с коронавирусом. В числе достижений, по его словам, сохранение нормальной жизни в городе и в экономике.

К числу достижений мэр столицы отнес то, что московская система здравоохранения активно работала не только в рамках борьбы с коронавирусом, но и по плановой и экстренной помощи.



«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — сказал Собянин.



При этом статистика показывает весьма неутешительные данные по заболеваниям и избыточной смертности в столице. Так, по итогам первого квартала 2021 года в Москве смертность составила 13,5 тысяч человек на 1 тыс. жителей, что сразу на 37% больше, чем годом ранее. За первые три месяца года, по данным Росстата, умерли 42,2 тысячи жителей города, что на 11,2 тысячи больше, чем годом ранее. Из них с основной причиной смерти «коронавирусная инфекция» — 2 231 человек.



Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Москве от коронавируса, по состоянию на 23 марта, скончались 19 592 человека. В последние два месяца в городе стабильно умирает примерно по 60 человек в день, диагноз COVID-19 ежедневно ставится примерно 8–9 тысячам жителей столицы.

