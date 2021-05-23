FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
14
Печать

На фоне огромной избыточной смертности в столице Собянин заявил, что Москва достойно справилась с ковидом

Собянин: Москва справилась с коронавирусным вызовом не хуже других городов мира

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об успешной организации борьбы с коронавирусом. В числе достижений, по его словам, сохранение нормальной жизни в городе и в экономике.

«Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб — все отрасли справились достойно. В целом система отработана таким образом, что она дает возможность нормальной жизни в городе, работе всех отраслей», — сказал Собянин 23 мая в интервью на телеканале «Россия-1».

К числу достижений мэр столицы отнес то, что московская система здравоохранения активно работала не только в рамках борьбы с коронавирусом, но и по плановой и экстренной помощи.

«Поэтому я считаю, что мы как минимум не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас было меньше ограничений, меньше локдауна, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — сказал Собянин.

При этом статистика показывает весьма неутешительные данные по заболеваниям и избыточной смертности в столице. Так, по итогам первого квартала 2021 года в Москве смертность составила 13,5 тысяч человек на 1 тыс. жителей, что сразу на 37% больше, чем годом ранее. За первые три месяца года, по данным Росстата, умерли 42,2 тысячи жителей города, что на 11,2 тысячи больше, чем годом ранее. Из них с основной причиной смерти «коронавирусная инфекция» — 2 231 человек.

Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Москве от коронавируса, по состоянию на 23 марта, скончались 19 592 человека. В последние два месяца в городе стабильно умирает примерно по 60 человек в день, диагноз COVID-19 ежедневно ставится примерно 8–9 тысячам жителей столицы.

Россия может быть названа в числе европейских лидеров по избыточной смертности. Исследование New York Times показало, что в нашей стране в минувшем году прирост смертей составил 28%. По этому показателю мы обгоняем Испанию (+23%) и Италию (+19%). В США прирост смертности в минувшем году составил 17%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

nuga
Когда смертность от вакцинации в будущем выкосит население планеты в три четыре раза,то один из правителей скажет словами Собянина-с ковидом справились достойно,болеть больше некому.
gramm
Он же скромно сказал "справились достойно", но чего именно это "достойно" решил не говорить.
Dazdraperma
Чем лукава любая статистика? Да тем, что любые цифры можно повернуть в удобную тебе сторону. Создав тем самым нужный информационный фон. Вот, например, берем вот такие цифры: "в Москве за три месяца 21 года скончалось 42 200 жителей. При этом избыточная смертность составила 11,2 тысячи человек. Из них 2 231 - это те, у кого записан ковид". Дальше можно было бы сделать вот такой вот вывод и тест статьи или заголовок новости: "26,5% из все смертей в Москве - относятся к избыточной смертности." А можно написать "что сразу на 37% больше, чем годом ранее". Что выгоднее - то и пишем: хотим - 26,5%, хотим - больше 37%. Идем далее. Можно было бы написать: "Больше 80% избыточной смертности в Москве не имеют отношения к ковиду". А можно про это умолчать, просто употребив в статье рядом три словосочетания: избыточная смертность, больше 37%, основная причина - ковид". чтобы читатели сделали выводы самостоятельно. Какие выводы - ну, это уж они, читатели, пусть сами решат. И так всегда. Молодцы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний