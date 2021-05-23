Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 22 мая около 23 часов на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них. В состоянии средней степени тяжести женщину доставили в больницу.
На записи видно, что тёмный автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил красный внедорожник. В обеих машинах сработали подушки безопасности.
Тёмная машина сбила один знак и наклонила другой, и с водительского места сначала выбрался один человек, а затем выпрыгнул второй. Из красной сразу вышла женщина. Держась за голову, она добрела до островка безопасности и там, похоже, легла на землю: видно, что мужчины склонились над ней.