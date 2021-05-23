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После ДТП на Морской через водительскую дверь выбрались сразу двое, а женщина смогла только дойти до травы

Женщина пострадала в ДТП в Василеостровском районе Петербурга

Серьёзную ночную аварию на острове Декабристов записали две видеокамеры.

Кадр из видео в группе «Дорожный инспектор» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в группе «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 22 мая около 23 часов на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них. В состоянии средней степени тяжести женщину доставили в больницу.

На записи видно, что тёмный автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил красный внедорожник. В обеих машинах сработали подушки безопасности.

Тёмная машина сбила один знак и наклонила другой, и с водительского места сначала выбрался один человек, а затем выпрыгнул второй. Из красной сразу вышла женщина. Держась за голову, она добрела до островка безопасности и там, похоже, легла на землю: видно, что мужчины склонились над ней.

Кадр из видео в группе «Дорожный инспектор» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в группе «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (3)

Analyst
Бюьтся постоянно, давно пора установить светофор.
aaignat
Поспешишь- людей насмешишь. Это про съезды-заезды зсд на во. Не хотели втб под окна на шкиперском транспорт спускать и ленспецсму на капитанскую- получите и распишитесь авариями с утра до вечера на морской/адмиральском
Сергей Федоров
По моему седану знак "Уступи дорогу".
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