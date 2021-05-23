Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 22 мая около 23 часов на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись два автомобиля. Пострадала пассажирка одного из них. В состоянии средней степени тяжести женщину доставили в больницу.



На записи видно, что тёмный автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил красный внедорожник. В обеих машинах сработали подушки безопасности.