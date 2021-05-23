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В Петербурге найдены тела дворника и мужчины с водопроводным краном в кармане

Тела двух петербуржцев, погибших при странных обстоятельствах, найдены за сутки в разных районах города.

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, накануне вечером под окнами общежития в Яковлевском переулке прохожие заметили труп 30-летнего дворника местного ЖКС. На теле были характерные для падения травмы.

Примерно в это же время в Металлострое нашли ещё один труп. Мёртвый мужчина, личность которого предстоит установить, лежал в пяти метрах от берега в реке Ижора. Документов при нём не было, зато были телефон, ключи и водопроводный кран.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Начав читать заголовок, ждал интриги ...
"...тела дворника и мужчины с водопроводным краном в ...#"
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