В Петербурге найдены тела дворника и мужчины с водопроводным краном в кармане

Тела двух петербуржцев, погибших при странных обстоятельствах, найдены за сутки в разных районах города.



Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, накануне вечером под окнами общежития в Яковлевском переулке прохожие заметили труп 30-летнего дворника местного ЖКС. На теле были характерные для падения травмы.



Примерно в это же время в Металлострое нашли ещё один труп. Мёртвый мужчина, личность которого предстоит установить, лежал в пяти метрах от берега в реке Ижора. Документов при нём не было, зато были телефон, ключи и водопроводный кран.

