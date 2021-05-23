Двое подростков госпитализированы в тяжёлом состоянии от «Петроградской» после дегустации наркотиков

В детской горбольнице святой Ольги оказались 12-летняя девочка и 17-летний юноша после употребления психотропов. Подростков врачи скорой помощи забрали от станции метро «Петроградская», состояние обоих оценили как тяжёлое.



Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, детей увезли накануне утром от дома 37 по Каменноостровскому проспекту. Семиклассница живёт на проспекте Художников с мамой. Её старший товарищ всё ещё учится в 9 классе. Родителей у него нет, только бабушка.



Оба ребёнка состоят на учёте в ПДН.

