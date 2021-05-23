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Двое подростков госпитализированы в тяжёлом состоянии от «Петроградской» после дегустации наркотиков

В Петербурге дети пострадали от психотропов

В детской горбольнице святой Ольги оказались 12-летняя девочка и 17-летний юноша после употребления психотропов. Подростков врачи скорой помощи забрали от станции метро «Петроградская», состояние обоих оценили как тяжёлое.

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, детей увезли накануне утром от дома 37 по Каменноостровскому проспекту. Семиклассница живёт на проспекте Художников с мамой. Её старший товарищ всё ещё учится в 9 классе. Родителей у него нет, только бабушка.

Оба ребёнка состоят на учёте в ПДН.

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Комментарии (2)

guess
Кстати, по-моему про это мне и рассказывала врач, когда перечисляла какие "здоровые, молодые" умирают от ковида. Юные нарики на химии дохнут от короны, а в новостях потом ахи и вздохи, что свирепая пандемия забирает молодых.
Бывший Патриот
Сейчас идёт страшнейшая эпидемия, вся молодёжь сидит на соли или каких то кристалах. Есть знакомый нарколог с практикой в 25 лет почти, так он сказал что героин из 90х в отличие от этой соли это так себе, игрушка. За год от соли почти зомби, мозг высыхает. уже в 12 лет торчат. Но наши власти как всегда слепы, это при плахом Ельцине страна торчала, а вот при великом путине всё путём🤣🤣🤣
Смотрите за детьми, сейчас в каждой парадной и клумбе наркота спрятана
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