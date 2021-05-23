Как сообщает 23 мая РИА Новости , забег на 100 километров по пересеченной горной местности неподалёку от города Байинь стартовал сегодня утром. Около часа дня по местному времени на высокогорном участке между 20-м и 30-м километрами марафона погода резко ухудшилась: задул сильный ветер, начался ледяной дождь и град, температура воздуха упала почти до нуля. Спортсмены были одеты очень легко, им угрожало переохлаждение. Некоторые сошли с дистанции, решив переждать бурю.

Один из бегунов рассказывает, что сначала светило солнце, но когда они сели автобус, чтобы ехать на место старта, поднялся ветер. «До начала старта мы пробежали два километра для разминки, такого никогда раньше не было, но больше всего беспокойство вызвало то, что, пробежав эти два километра, мы так и не согрелись», — делится марафонец. Затем ветер стал дуть в лицо, пошёл дождь. Спортсмен осознал, что больше не чувствует «все пальцы рук, ощущение было, что замерз даже язык», и тогда он прервал забег и спустился вниз.



Организаторы остановили соревнование. На поиски спортсменов отправились 1,2 тысячи спасателей. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на «Синьхуа», спасён 151 человек, восьми спортсменам потребовалась помощь медиков. Всего в марафоне участвовали 172 человека.



При этом, как пишут местные журналисты, синоптики обещали 21–22 мая сильный ветер, град и резкое падение температуры. Источник в метеобюро рассказал СМИ, что синоптики отправили организаторам марафона специальный прогноз, но «детальной информации о транзите холодного фронта» там не было.

