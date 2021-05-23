ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отчиталось о закрытии четырех пунктов приема металлолома. В ходе рейда в четырех точках найдены нарушения. Там не только неправильно принимали лом, но и использовали незаконный труд мигрантов.



Претензии правоохранителей возникли к пунктам на Выборгском шоссе, в поселке Бугры и на проспекте Науки. Протоколы составлены по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). Весь металлолом оттуда конфискован. По статье 14.26 КоАП максимальное наказание — штраф 2500 рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

