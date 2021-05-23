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Битва за металл: полиция пришла с проверками в пункты приема лома

Полиция в Петербурге закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отчиталось о закрытии четырех пунктов приема металлолома. В ходе рейда в четырех точках найдены нарушения. Там не только неправильно принимали лом, но и использовали незаконный труд мигрантов.

Претензии правоохранителей возникли к пунктам на Выборгском шоссе, в поселке Бугры и на проспекте Науки. Протоколы составлены по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). Весь металлолом оттуда конфискован. По статье 14.26 КоАП максимальное наказание — штраф 2500 рублей для физлиц и до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Иностранцы, которые оказались в незаконных пунктах приема лома, отправились в отделения полиции — у них не нашлось документов, подтверждающих право на работу в России.

Рейды по пунктам приема металлолома проводятся в Петербурге регулярно. Там периодически находят нарушения. К примеру, в марте полиция обнаружила в одном из них угнанную «Ладу».

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