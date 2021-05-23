Как сообщает 23 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», по предварительной информации, авария случилась вчера около 16:30 на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы. Её зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Женщина, выезжавшая с Рыбинской, не пропустила мужчину, двигавшегося по Обводному. Работал ли светофор, на записи не видно. Кажется, что столкновение было не сильным: женщина только стартовала, мужчина ехал не слишком быстро, но его машина получила сильные повреждения, и в ней сработали подушки безопасности. Сразу после ДТП мужчина помог выйти из салона молодой маме с маленьким ребёнком.

