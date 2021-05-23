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В ДТП на Обводном в Петербурге пострадал грудной ребёнок

Столкновение двух легковых автомобилей в Московском районе Санкт-Петербурга попало на видео.

Кадр из видео в паблике «Дорожный инспектор» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в паблике «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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Как сообщает 23 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», по предварительной информации, авария случилась вчера около 16:30 на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы. Её зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Женщина, выезжавшая с Рыбинской, не пропустила мужчину, двигавшегося по Обводному. Работал ли светофор, на записи не видно. Кажется, что столкновение было не сильным: женщина только стартовала, мужчина ехал не слишком быстро, но его машина получила сильные повреждения, и в ней сработали подушки безопасности. Сразу после ДТП мужчина помог выйти из салона молодой маме с маленьким ребёнком.

В результате ДТП пострадал маленький ребёнок. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

Кадр из видео в паблике «Дорожный инспектор» / <a href="https://vk.com/dorinspb" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в паблике «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (6)

RRR
Не работал светофор. Очень оживлённый перекресток. ГИБДД движение не регулировало. Странно, что только одна авария.
Евгений Арсеньев
вот тварь, даже не тормозя поехала, светофоры там не работали, со стороны Рыбинской-знак уступи дорогу, в телефоне сучка сидела, обратите внимание - она с ним в руках и вышла, вот за такие аварии надо лишать на пять лет прав.
JeyDi
а ребенок опять на руках у заботливой мамы был? По идее в автолюльке от такого удара до средней тяжести сложно пострадать...
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