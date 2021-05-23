Толстой писал в «Анне Карениной»: «Татарин <…> доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…» ― и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу». Для многих это перечисление блюд казалось бессмыслицей, но кто сказал, что будет легко? Вот и сейчас не всегда разберешься, что за серрадуру ты заказываешь. Но всегда можно хотя бы попытаться разгадать эти странные названия и не вызвать демонов.
Для разминки — элементарное блюдо под названием «суширитто». Что это?
А с серрадурой знакомы?
Вам посоветовали взять к курице адзырдз. Будете брать?
А крудите съедите в первую очередь или оставите на десерт?
Баллотин — это как?
Ашлян-фу — это фу или не фу?
Маседуан — это что-то с фруктами или с мясом?
Чем это так пахнет? О, вы заказали андуйет! Но что это?
Вы уже было заподозрили неладное, когда официант сказал вам: «Кюкю». Но давайте сначала разберемся, что еще за кюкю.
А с аффогато разберетесь?
«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию
Вы хотели плотно поесть, но вместо этого заказали бутылку шампанского и мидии.
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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию
Во всяком случае, вы попробовали что-то новое, но на этом эксперименты закончились.
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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию
Многие эти названия вам знакомы и кое-что вы даже пробовали. Вы почти кулинарный гуру.
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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию
А что это у нас за гурман? Да вам можно кулинарные уроки проводить!