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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию

Или будете есть, что принесут?

Пролистав меню ресторана, мужчина попросил еще час, чтобы определиться с выбором
Пролистав меню ресторана, мужчина попросил еще час, чтобы определиться с выборомФото: Сергей Сюрин / 29.RU
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Толстой писал в «Анне Карениной»: «Татарин <…> доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…» ― и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу». Для многих это перечисление блюд казалось бессмыслицей, но кто сказал, что будет легко? Вот и сейчас не всегда разберешься, что за серрадуру ты заказываешь. Но всегда можно хотя бы попытаться разгадать эти странные названия и не вызвать демонов.

Для разминки — элементарное блюдо под названием «суширитто». Что это?

А с серрадурой знакомы?

Вам посоветовали взять к курице адзырдз. Будете брать?

А крудите съедите в первую очередь или оставите на десерт?

Баллотин — это как?

Ашлян-фу — это фу или не фу?

Маседуан — это что-то с фруктами или с мясом?

Чем это так пахнет? О, вы заказали андуйет! Но что это?

Вы уже было заподозрили неладное, когда официант сказал вам: «Кюкю». Но давайте сначала разберемся, что еще за кюкю.

А с аффогато разберетесь?

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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию

Вы хотели плотно поесть, но вместо этого заказали бутылку шампанского и мидии.

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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию

Во всяком случае, вы попробовали что-то новое, но на этом эксперименты закончились.

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«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию

Многие эти названия вам знакомы и кое-что вы даже пробовали. Вы почти кулинарный гуру.

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

«А гренка в нашем ресторане называется "крутон"»: угадайте блюдо по названию

А что это у нас за гурман? Да вам можно кулинарные уроки проводить!

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Пролистав меню ресторана, мужчина попросил еще час, чтобы определиться с выбором
Пролистав меню ресторана, мужчина попросил еще час, чтобы определиться с выборомФото: Сергей Сюрин / 29.RU

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