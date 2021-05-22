Экскурсионный автобус с детьми и их родителями привлёк немало внимания, выпуская клубы дыма на Ушаковском путепроводе 22 мая. Превращение Zhongtong Bus в Hogwarts Express (паровоз, доставлявший юных волшебников в школу волшебства и чародейства) попал на видео.



На кадрах с камер видеонаблюдения съезжает с путепровода и останавливается у края дороги. Следом за ним на место приезжают две машины скорой помощи. Начинается эвакуация пассажиров, их отводят на приличное расстояние. В то же время дымящийся автобус замечают водители. Как минимум четверо мужчин останавливают машины на набережной, берут огнетушители и двигаются тушить транспортное средство.