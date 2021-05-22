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Дымящийся автобус с детьми и спасательная операция у Ушаковской развязки попали на видео

Экскурсионный автобус с детьми и их родителями привлёк немало внимания, выпуская клубы дыма на Ушаковском путепроводе 22 мая. Превращение Zhongtong Bus в Hogwarts Express (паровоз, доставлявший юных волшебников в школу волшебства и чародейства) попал на видео.

На кадрах с камер видеонаблюдения съезжает с путепровода и останавливается у края дороги. Следом за ним на место приезжают две машины скорой помощи. Начинается эвакуация пассажиров, их отводят на приличное расстояние. В то же время дымящийся автобус замечают водители. Как минимум четверо мужчин останавливают машины на набережной, берут огнетушители и двигаются тушить транспортное средство.

«Фонтанка.ру»

Причиной задымления стало возгорание в моторном отсеке. В результате происшествия никто не пострадал.

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Комментарии (7)

Mash
Китайское каКчество
bluxer
ПДД: "Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.

Автор, я тебе еще раз напоминаю, что обочина у тебя в деревне, а в городе ее нет.
LiChaBaTa
Приятно посмотреть и придраться не к чему. И скорые остановились сразу. И людей четко эвакуировали. И народ тут же стал помогать. Неужели растет сознательность? Это здорово!
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