«Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей и репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Такие случаи, как сегодня, происходят очень редко. Но животные есть животные. Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка. Вега еще молодая, она сможет дать потомство. Завтра в Мошково запланировано еще одно представление, но оно пройдет без участия львов», — сказал Орлов.