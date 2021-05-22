Россия победила Великобританию на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:1

Сборная России обыграла команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею в Риге со счетом 7:1. В следующем матче подопечных Валерия Брагина ждут словаки.



Как сообщает 22 мая «Чемпионат», шайбы в ворота британцев забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев, дубль сделал Антон Бурдасов.

Единственную шайбу в ворота россиян отправил Лиам Кирк.

Накануне сборная России открыла турнир победой над чехами. Игра закончилась со счетом 4:3. В следующем матче 24 мая россияне встретятся со словаками.