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Россия победила Великобританию на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:1

Сборная России по хоккею победила британцев со счетом 7:1

Сборная России обыграла команду Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею в Риге со счетом 7:1. В следующем матче подопечных Валерия Брагина ждут словаки.

Как сообщает 22 мая «Чемпионат», шайбы в ворота британцев забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев, дубль сделал Антон Бурдасов.

Единственную шайбу в ворота россиян отправил Лиам Кирк.

Накануне сборная России открыла турнир победой над чехами. Игра закончилась со счетом 4:3. В следующем матче 24 мая россияне встретятся со словаками.

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Комментарии (3)

265869877
Вот сейчас, реально впервые узнал что британцы в хокей играют))
guess
Британцы помешаны на футболе, удивительно, что хоккей там как-то выживает))
bluxer
Что лучше: хоккей с мячом или хоккей со счётом?
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