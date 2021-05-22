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Ветер, ливни и грозы под Петербургом. МЧС объявило штормовое предупреждение

ГУ МЧС по Ленинградской области объявило объявило о штормовом предупреждении, выпущенном синоптиками Северо-Западного управления Гидрометцентра. 22 мая неприятная погода ждёт жителей восточной части региона.

«В ближайшие 1 — 3 часа местами, преимущественно на востоке области, ожидаются грозы, ливни, кратковременное усиление ветра до 15 — 18 м/с», — говорится в сообщении, поступившем от синоптиков в четыре часа дня.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив
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На востоке Ленобласти расположены Киришский, Волховский, Лодейнопольский, Тихвинский, Подпорожский и Бокситогорский районы.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив

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