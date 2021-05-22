В Приморском районе Петербурга появилась аллея, высаженная родителями в память об ушедших детях. Горожане посадили 27 каштанов и 4 липы в рамках акции «Росток памяти».
Как сообщили 22 мая в администрации района, акцию поддержали петербургское госучреждение «Курортный лесопарк» и благотворительный фонд «Свет в руках». Специалисты отобрали саженцы специально, чтобы они дополняли зеленый наряд города. Новые каштаны и липы появились на Ферменском пруду на пересечении дороги на Каменку и Парашютной улицы.
Всероссийская акция «Росток памяти» проводится уже четвертый год. Ее цель — привлечь внимание общества к проблемам перинатальной смертности.