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Петербуржцы заселяли аллею каштанами и липами в память об умерших детях

Родители посадили в Петербурге аллею в память об умерших детях

В Приморском районе Петербурга появилась аллея, высаженная родителями в память об ушедших детях. Горожане посадили 27 каштанов и 4 липы в рамках акции «Росток памяти».

Как сообщили 22 мая в администрации района, акцию поддержали петербургское госучреждение «Курортный лесопарк» и благотворительный фонд «Свет в руках». Специалисты отобрали саженцы специально, чтобы они дополняли зеленый наряд города. Новые каштаны и липы появились на Ферменском пруду на пересечении дороги на Каменку и Парашютной улицы.

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Всероссийская акция «Росток памяти» проводится уже четвертый год. Ее цель — привлечь внимание общества к проблемам перинатальной смертности.

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Комментарии (1)

bluxer
Я б тебе засадил всю аллею цветами.
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