Для мигрантов, которые застряли в России, МВД придумало «контролируемое пребывание»

Как передает 22 мая ТАСС со ссылкой на ведомство, режим будет установлен в отношении мигрантов, которые не имеют права на пребывание в стране, но вынуждены тут находиться по каким-либо причинам. Сюда можно отнести иностранцев, в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке, а также тех, кто не может выехать, так как обязан отбывать назначенное наказание или принимать участие в судебных процессах.

МВД может распространить этот режим на иностранцев, «страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями», которых Роспотребнадзор отправил на самоизоляцию, рассказали в ведомстве.

В министерстве считают, что нововведение повысит «эффективность механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере». Ведомство рассматривает возможность внести изменения в КоАП в части установления ответственности иностранцев за нарушение режима контролируемого пребывания, добавили в МВД.

По данным министерства, с марта прошлого года из России не выехало около 1,6 млн мигрантов, у которых завершился срок пребывания в стране. За продлением срока действия виз обратились более 134 тыс. человек, более 4 тыс. — с заявлением о предоставлении временного убежища. Еще более 65 тыс. хотели получить разрешение на работу.