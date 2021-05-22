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Кому война... Благодаря вакцинации от коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров

Девять новых миллиардеров появилось в мире благодаря прибыли фармацевтических компаний от произведенных вакцин против коронавируса, говорится в докладе движения The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.

В число новых миллиардеров, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, пишет 22 мая РИА Новости.

Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.

Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
Да на одной переделке, за миллиарды рублей, ЛенЭкспо в ковидные бараки, кто-то в Смольном заработал ну очень хорошо.
mynine
Плохой заголовок. Они заработали не на войне/болезни, а на том, что спасает людей от болезни. И это никак нельзя осуждать.

Хотя в России издавна считалось постыдным зарабатывать на своих полезных идеях и изобретениях. Потому и не было у нас никогда своих инноваторов. Несмотря на огромное число талантливых людей, Россия почти ничего не сумела дать современной цивилизации. То немногое что было создано, было лишь побочным эффектом государственных военных интересов.
Cвифт
....уверен и наши не бедствуют, даже чиновники .... и даже от медицины. Просто у нас не принято это светить.
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