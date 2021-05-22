Китайские ученые предупредили о риске еще одной пандемии из-за птичьего гриппа. В России уже знают о его опасности

Как сообщает медицинский портал Medical Xpress со ссылкой на статью китайских исследователей, новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен в Китае еще в 2010 году у утки. К 2014 году вспышки заболеваемости наблюдались в Японии и Южной Корее как у домашних, так и у диких птиц. В 2016 году вирус выявили в Индии, России, Монголии, США и некоторых частях Европы. Еще через 4 года вспышки К 2020 году очаги заболеваемости были зарегистрированы в 46 странах мира.

Ученые из Китая Вэйфэн Ши и Джордж Гао, связанные с несколькими учреждениями республики, предположили, что состав и история штамма птичьего гриппа H5N8 угрожают возможностью еще одной пандемии. Их выводы опираются на случай заражения семи российских сельскохозяйственных рабочих вирусом перекрестного гриппа в прошлом году.

Это, по мнению ученых, говорит о способности вируса стремительно распространяться. Еще больше их обеспокоил случай перекрестного гриппа у семи российских рабочих в декабре 2020 года. Как отмечают Гао и Ши, у инфицированных людей не было никаких симптомов, они были протестированы, и не было никаких признаков, что вирус передавался от одного человека к другому.

Исследователи обращают внимание, что после скрещивания «вирусам обычно не требуется много времени, чтобы адаптироваться и распространиться среди других жертв». Вирус гриппа быстро мутировал, перескакивая с утки на утку, а затем и на другие виды птиц. Он оказался смертоносным, вспышки сопровождались массовым вымиранием птиц. Например, российских рабочих тестировали после смерти 101 тысячи кур. Гао и Ши считают, что замедлить распространение вируса может бдительный надзор за фермами, рынками и дикими птицами.

Мясо и яйца кур подорожали в России в 2021 году в том числе из-за вспышек птичьего гриппа, которые привели к сокращению производства.