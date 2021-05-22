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При строительстве объектов Минобороны не досчитались 4,5 млрд рублей. Обвиняемый спалил свои телефоны в микроволновке

Следственный комитет расследует дело о хищении 4,5 млрд рублей при строительстве объектов министерства обороны. Об этом 22 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Главным обвиняемым является заместитель гендиректора ООО «М-Строй» Дмитрий Пипко.

Издание пишет, что речь в уголовном деле идёт о деятельности АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое, в свою очередь, принадлежит Минобороны. За последние пять лет фирма не достроила минимум четыре объекта спецназначения, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной стоимостью работ и строительных материалов.

ГУОВ учредило ООО «М-Строй», выполнявшее часть строительных работ в рамках госконтрактов с Минобороны. В ноябре 2020 года было возбуждено дело по статье о мошенничестве, единственным фигурантом которого стал бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев. Но недавно стало известно, что всеми сомнительными работами руководил не гендиректор «М-Строя», а его заместитель Дмитрий Пипко. По данным «Коммерсанта», во время мероприятий по задержанию он уничтожил в микроволновке все три своих мобильных телефона.

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Комментарии (2)

dragvs
Дайте угадаю, все при этом отборные поцреоты, ленточки напяливают раз в год?
Александр Федотов
А не на эти ли деньги "шикует" Шойгу Ю.С.?
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