При строительстве объектов Минобороны не досчитались 4,5 млрд рублей. Обвиняемый спалил свои телефоны в микроволновке

Следственный комитет расследует дело о хищении 4,5 млрд рублей при строительстве объектов министерства обороны. Об этом 22 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Главным обвиняемым является заместитель гендиректора ООО «М-Строй» Дмитрий Пипко.



Издание пишет, что речь в уголовном деле идёт о деятельности АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое, в свою очередь, принадлежит Минобороны. За последние пять лет фирма не достроила минимум четыре объекта спецназначения, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной стоимостью работ и строительных материалов.