С начала лета на YouTube ничего нельзя будет посмотреть, минуя рекламу. Видеохостинг будет вставлять её во все ролики

Видеохостинг YouTube начнет интегрировать рекламные ролики во все видео без исключения. Информация об этом 22 мая появилась в разделе «Условия использования» на сайте компании. Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 июня.



Пока же реклама вставляется только в видео каналов, которые подключены к партнёрской программе. Для участия в ней нужно иметь не менее тысячи подписчиков, а общее время просмотров за год должно быть как минимум четыре тысячи часов.

Ещё одно нововведение заключается в том, что доход всех авторов, живущих не в США, начнёт считаться роялти и будет облагаться налогом согласно американскому законодательству. Для взимания сборов пользователю нужно будет предоставить данные об ИНН, наименование юрлица и название канала. Если сведения не будут отправлены, хостинг может удерживать до 24% дохода блогера.