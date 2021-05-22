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Небогатый улов. Цены на красную икру в России выросли на 30% за год и достигли десятилетнего максимума

Красная икра на прилавках подорожала на 30% из-за скудного улова в 2020 году

За последний год розничные цены на красную икру выросли на 30% и достигли максимума за 10 лет. В этом году это связано с небольшим уловом лососей. Участники рынка считают, что икра подешевеет к концу лета — началу осени с поступлением нового улова.

Как сообщает 22 мая РБК со ссылкой на данные Росстата, в апреле 2021 года цена килограмма лососевой икры в магазинах составила 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Апрельские цены стали рекордом как минимум с 2011 года, подсчитало издание.

Икра непрерывно дорожает с июня 2020 года. В ноябре цена килограмма преодолела планку в 4 тыс. рублей, побив предыдущий рекорд — 3,9 тыс. рублей, установленный в августе 2018 года.

Представители рыбного ретейла подтвердили, что поставщики подняли цены на икру как минимум на 30%. В то же время производители напомнили, что это сезонный продукт, который традиционно дорожает в апреле-мае, когда запасы заканчиваются. С началом новой путины в июне цены обычно снижаются к концу августа и более-менее стабилизируются к октябрю.

По мнению аналитиков, в этом году резкое подорожание икры в первую очередь связано с небольшим уловом лососей в основном регионе добычи — на Дальнем Востоке. По данным Росстата, производство лососевой икры в 2020 году сократилось почти вдвое и составило 11 тыс. тонн против 21,6 тыс. тонн в 2019 году.

В Росрыболовстве считают, что в 2021 году производство красной икры может составить около 18 — 20 тыс. тонн, что полностью покроет потребность россиян, которая оценивается в 12–16 тыс. тонн. Игроки рынка называют прогноз оптимистичным и морально готовятся к тому, что пик вылова лосося уже прошел, в ближайшие пять лет природа не будет баловать их хорошими уловами. Тогда красная икра и дальше будет дорожать. Эксперты не исключают, что в этом случае потребителю придется привыкать к цене 5–6 тыс. рублей за килограмм.

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Комментарии (3)

IvanSt
Я бы все-таки добавил "относительно небольшой улов". Ибо смотря что с чем сравнивать. Выловили больше 300 тыс. т лососей в 2020. Это неплохой улов. Конечно, он сильно меньше рекордного в 2018 (667 тыс., исторический рекорд) и 2019-го (что-то районе 400+ тыс.), но сам по себе 300+ тыс. -- то, что до этого ловили в среднем в год. Но в целом вывод верный. Один только момент упущен: даны официальные цены. А как народ щас икру покупает? Да у камчатских хитрых ребят, которые сюда на самолете ее как личный груз отправляют. Борются с этим явлением уже много лет, а толку-то. Так что щас это направление расцветет. Только и всего.
Здравствуйте.

Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работу и денег. Я постараюсь вам вернуть с первой зарплаты...

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Жора__
Это не покупателям, а продавцам придётся привыкать, что её просто перестанут покупать, даже на праздничный стол.
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