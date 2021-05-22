Небогатый улов. Цены на красную икру в России выросли на 30% за год и достигли десятилетнего максимума

Как сообщает 22 мая РБК со ссылкой на данные Росстата, в апреле 2021 года цена килограмма лососевой икры в магазинах составила 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Апрельские цены стали рекордом как минимум с 2011 года, подсчитало издание.

За последний год розничные цены на красную икру выросли на 30% и достигли максимума за 10 лет. В этом году это связано с небольшим уловом лососей. Участники рынка считают, что икра подешевеет к концу лета — началу осени с поступлением нового улова.

Икра непрерывно дорожает с июня 2020 года. В ноябре цена килограмма преодолела планку в 4 тыс. рублей, побив предыдущий рекорд — 3,9 тыс. рублей, установленный в августе 2018 года.

Представители рыбного ретейла подтвердили, что поставщики подняли цены на икру как минимум на 30%. В то же время производители напомнили, что это сезонный продукт, который традиционно дорожает в апреле-мае, когда запасы заканчиваются. С началом новой путины в июне цены обычно снижаются к концу августа и более-менее стабилизируются к октябрю.

По мнению аналитиков, в этом году резкое подорожание икры в первую очередь связано с небольшим уловом лососей в основном регионе добычи — на Дальнем Востоке. По данным Росстата, производство лососевой икры в 2020 году сократилось почти вдвое и составило 11 тыс. тонн против 21,6 тыс. тонн в 2019 году.

В Росрыболовстве считают, что в 2021 году производство красной икры может составить около 18 — 20 тыс. тонн, что полностью покроет потребность россиян, которая оценивается в 12–16 тыс. тонн. Игроки рынка называют прогноз оптимистичным и морально готовятся к тому, что пик вылова лосося уже прошел, в ближайшие пять лет природа не будет баловать их хорошими уловами. Тогда красная икра и дальше будет дорожать. Эксперты не исключают, что в этом случае потребителю придется привыкать к цене 5–6 тыс. рублей за килограмм.