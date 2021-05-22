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В деревне под Петербургом соседи не сошлись во вкусах. Музыку заглушил выстрел

В Ленинградской области мужчина пальнул из ружья в сторону назойливого меломана

«Музыкальный» конфликт между жителями Волховского района привёл к стрельбе, а затем и к уголовному делу. Подробности 22 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о стреляющем соседе поступило в районную полицию накануне в 17:25. 33-летний мужчина заявил, что оппонент пальнул в его сторону из охотничьего ружья, потребовав выключить музыку, иначе тот его убьёт. В результате выезда оперативно был задержан пенсионер, владелец гладкоствола.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работу и денег. Я постараюсь вам вернуть с первой зарплаты.
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AndrewBarsik
"Меломана" тоже не мешало бы привлечь за нарушение тишины и покоя. Нравится музыка - одень наушники и слушай. Так нет же - врубят на всю деревню "бум-бум-бум". Дед недогадлив - надо было вызвать полицейских и сказать, что меломан слушает запрещённый фильм Навального про Димона.
hal9000
Скорее всего не в вкусах дело а в громкости?)..а это уже совершенно другое дело..
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