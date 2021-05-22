В деревне под Петербургом соседи не сошлись во вкусах. Музыку заглушил выстрел

«Музыкальный» конфликт между жителями Волховского района привёл к стрельбе, а затем и к уголовному делу. Подробности 22 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Сообщение о стреляющем соседе поступило в районную полицию накануне в 17:25. 33-летний мужчина заявил, что оппонент пальнул в его сторону из охотничьего ружья, потребовав выключить музыку, иначе тот его убьёт. В результате выезда оперативно был задержан пенсионер, владелец гладкоствола.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.