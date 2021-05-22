У жилищного адвоката из Петербурга угнали белый Lexus за 8 млн рублей

Эксперт в сфере долевого строительства, жилищного и корпоративного права, а также в области банкротства остался без дорогих колёс. Петербургский адвокат лишился нового «Лексуса», угнали его с парковки у дома.



Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне вечером житель Центрального района обратился в полицию. Он пояснил, что в период с 5 по 21 мая некто похитил его белый Lexus LX570 2020 года выпуска. По подсчётам юриста, сумма ущерба составила почти 8 млн рублей. Автомобиль был застрахован по ОСАГО и каско, оборудован спутниковой сигнализацией.