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У жилищного адвоката из Петербурга угнали белый Lexus за 8 млн рублей

Эксперт в сфере долевого строительства, жилищного и корпоративного права, а также в области банкротства остался без дорогих колёс. Петербургский адвокат лишился нового «Лексуса», угнали его с парковки у дома.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне вечером житель Центрального района обратился в полицию. Он пояснил, что в период с 5 по 21 мая некто похитил его белый Lexus LX570 2020 года выпуска. По подсчётам юриста, сумма ущерба составила почти 8 млн рублей. Автомобиль был застрахован по ОСАГО и каско, оборудован спутниковой сигнализацией.

Оперативники с помощью системы «Контроль передвижения автотранспорта» засекли искомую машину ночью 7 мая на 59-м километре КАД. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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Комментарии (7)

Turboboy_5e4d08293f3ab
Обычный самоугон с целью получения страховой премии
AlBerkut
Полагаю авто подобного уровня у него не одно. Так что даже и не сразу обратил внимание что вроде как один из них уехал. 😂
Не надо находить, не лучший авто за эти деньги, да и КАСКО есть, пусть страховая попробует с выплатой потянуть😉😂😂😂😂
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