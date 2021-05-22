У жилищного адвоката из Петербурга угнали белый Lexus за 8 млн рублей

Эксперт в сфере долевого строительства, жилищного и корпоративного права, а также в области банкротства остался без дорогих колёс. Петербургский адвокат лишился нового «Лексуса», угнали его с парковки у дома.
Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне вечером житель Центрального района обратился в полицию. Он пояснил, что в период с 5 по 21 мая некто похитил его белый Lexus LX570 2020 года выпуска. По подсчётам юриста, сумма ущерба составила почти 8 млн рублей. Автомобиль был застрахован по ОСАГО и каско, оборудован спутниковой сигнализацией.
Оперативники с помощью системы «Контроль передвижения автотранспорта» засекли искомую машину ночью 7 мая на 59-м километре КАД. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.