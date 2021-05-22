В Таганроге 11 рабочих погибли, устраняя аварию на очистных сооружениях

Количество погибших в результате аварии на очистных сооружениях Таганрогского водоканала за ночь выросло до 11 человек. Один из пострадавших скончался в больнице, не выходя из комы. Об этом 22 мая сообщает 161.ru.



О смерти Владимира Пругло написал на своей странице в Facebook мэр Таганрога Андрей Лисицкий. Там же он опубликовал полный список погибших, в нем 11 имен.

«22 мая объявлено днём траура по погибшим работникам Водоканала на очистных сооружениях в Дмитриадовке. Вместе с Таганрогом и Неклиновским районом скорбит вся Ростовская область», — написал Лисицкий.