В Таганроге 11 рабочих погибли, устраняя аварию на очистных сооружениях

Количество погибших в результате аварии на очистных сооружениях Таганрогского водоканала за ночь выросло до 11 человек. Один из пострадавших скончался в больнице, не выходя из комы. Об этом 22 мая сообщает 161.ru.
О смерти Владимира Пругло написал на своей странице в Facebook мэр Таганрога Андрей Лисицкий. Там же он опубликовал полный список погибших, в нем 11 имен.
«22 мая объявлено днём траура по погибшим работникам Водоканала на очистных сооружениях в Дмитриадовке. Вместе с Таганрогом и Неклиновским районом скорбит вся Ростовская область», — написал Лисицкий.
По данным СМИ, в коме находится еще один сотрудник Водоканала. Еще трое рабочих лежат в отделении реанимации и получают кислородную поддержку, их состояние врачи оценивают как среднетяжелое.
Утром 21 мая две бригады рабочих спустились в коллектор на территории очистных сооружений в поселке Дмитриадовка, чтобы устранить неисправности в сточном бассейне. Внезапно там резко поднялся уровень воды, и задвижку, через которую стравливается ядовитый воздух, заклинило. 10 человек погибли на месте от выброса метана. Восемь попали в больницу с разной степенью отравления. По словам очевидцев, погибло так много рабочих, потому что они «шли спасать друг друга один за другим».