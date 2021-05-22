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В Таганроге 11 рабочих погибли, устраняя аварию на очистных сооружениях

Еще один пострадавший рабочий Таганрогского водоканала скончался в больнице

Количество погибших в результате аварии на очистных сооружениях Таганрогского водоканала за ночь выросло до 11 человек. Один из пострадавших скончался в больнице, не выходя из комы. Об этом 22 мая сообщает 161.ru.

О смерти Владимира Пругло написал на своей странице в Facebook мэр Таганрога Андрей Лисицкий. Там же он опубликовал полный список погибших, в нем 11 имен.

«22 мая объявлено днём траура по погибшим работникам Водоканала на очистных сооружениях в Дмитриадовке. Вместе с Таганрогом и Неклиновским районом скорбит вся Ростовская область», — написал Лисицкий.

По данным СМИ, в коме находится еще один сотрудник Водоканала. Еще трое рабочих лежат в отделении реанимации и получают кислородную поддержку, их состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

Утром 21 мая две бригады рабочих спустились в коллектор на территории очистных сооружений в поселке Дмитриадовка, чтобы устранить неисправности в сточном бассейне. Внезапно там резко поднялся уровень воды, и задвижку, через которую стравливается ядовитый воздух, заклинило. 10 человек погибли на месте от выброса метана. Восемь попали в больницу с разной степенью отравления. По словам очевидцев, погибло так много рабочих, потому что они «шли спасать друг друга один за другим».

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Комментарии (3)

Здравствуйте.

Помогите пожалуйста любой суммой на еду, хотя бы рублей 50. Сижу без работы и денег. Работу ищу, но не могу найти. Я вернуть вам с первой зарплаты.

Мой номер карты: 489-H0ЛЬ 420-НOЛЬ 509-НОЛЬ 508-CEМЬ

Заранее огромное человеческое спасибо.....
killbeachtrash
А что включить голову и понять что там есть опасные газы "слабо" тем, кто за это отвечает в "стране Величия" ? Есть резервные баллоны, индивидуальные средства защиты. На вопрос есть ли у меня - да есть, включая резервный когда под воду лезу и маска сварочная с очисткой воздуха и поддувом для сварки в таких местах на земле есть. Все опять разворовали ?
veteran78
"Героизм одних это часто результат преступления других ..." (М.М. Жванецкий.)
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