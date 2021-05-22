Спасительное лекарство. Шестилетней девочке требуется помощь в борьбе с лейкозом

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для тяжелобольных детей.
Риана Зиннатова, 6 лет.
Острый лимфобластный лейкоз.
Спасёт лекарство. Не хватает 407 001 рублей.
«Дочка заболела осенью 2017 года: резко увеличились лимфоузлы и поднялась температура. Мы обратились в поликлинику, прошли обследование. Уровень лейкоцитов превышал норму в пять раз. Риану срочно госпитализировали в больницу, где взяли пункцию костного мозга и подтвердили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз — рак крови.
Самочувствие дочки с каждым днём ухудшалось, она стала совсем вялой, жаловалась на головную боль. Врачи начали химиотерапию. Но во время прохождения второго курса лечения на один из препаратов (L-аспарагиназу) у Рианы началась аллергическая реакция. Приступ купировали.
В марте прошлого года наступила долгожданная ремиссия, дочка стала ходить в детский сад. Но наша радость была недолгой: к концу года случился рецидив. Риану срочно госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург). Здесь врачи подобрали замену лекарству L-аспарагиназа — препарат хамсил, который не вызывает аллергической реакции, — чтобы Риана смогла продолжить необходимое лечение. Однако государство хамсил не оплачивает, а мне самой покупать дорогое лекарство не по силам. Я одна воспитываю троих детей. Помогите, пожалуйста!» Рания Зиннатова, Ямало-Ненецкий АО.
Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):
«У Рианы рецидивирующее течение острого лимфобластного лейкоза. Девочке по жизненным показаниям требуется противоопухолевый лекарственный препарат хамсил. Данный препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к применению».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».