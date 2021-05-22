Спасительное лекарство. Шестилетней девочке требуется помощь в борьбе с лейкозом

«Дочка заболела осенью 2017 года: резко увеличились лимфоузлы и поднялась температура. Мы обратились в поликлинику, прошли обследование. Уровень лейкоцитов превышал норму в пять раз. Риану срочно госпитализировали в больницу, где взяли пункцию костного мозга и подтвердили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз — рак крови.

Самочувствие дочки с каждым днём ухудшалось, она стала совсем вялой, жаловалась на головную боль. Врачи начали химиотерапию. Но во время прохождения второго курса лечения на один из препаратов (L-аспарагиназу) у Рианы началась аллергическая реакция. Приступ купировали.



В марте прошлого года наступила долгожданная ремиссия, дочка стала ходить в детский сад. Но наша радость была недолгой: к концу года случился рецидив. Риану срочно госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург). Здесь врачи подобрали замену лекарству L-аспарагиназа — препарат хамсил, который не вызывает аллергической реакции, — чтобы Риана смогла продолжить необходимое лечение. Однако государство хамсил не оплачивает, а мне самой покупать дорогое лекарство не по силам. Я одна воспитываю троих детей. Помогите, пожалуйста!» Рания Зиннатова, Ямало-Ненецкий АО.



Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

