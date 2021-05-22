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Дело о контрабанде наркотиков из ЕС в РФ ушло в суд. Гружённый запрещённым транспорт отправлялся в регионы из Петербурга

Следователи завершили расследование уголовного дела о крупных контрабандных поставках наркотиков из Европы в Россию. Перед судом предстанут лидер и участник организованной группы, одного из которых этой весной задержали в центре Петербурга.

О завершении следствия 21 мая сообщает МВД России. В материалах дела сказано, что обвиняемые наладили канал поставки запрещённого товара из Европы для его дальнейшего сбыта на территории России. Перевозили наркотики с помощью водителей грузовиков, которые соглашались за определенную плату обманывать сотрудников таможенного контроля.

После этого запрещённый товар распределялся между участниками группы в Петербурге. Используя арендованный транспорт, они развозили его по регионам страны. Их действия координировались через мессенджеры.

В МВД России отметили, что криминальная схема была тщательно законспирирована. Найти преступников помогли литовцы и оперативники ФСБ. Из оборота изъяли более 447 кг растительных и синтетических веществ.

Ранее уже сообщалось о задержании находящегося в розыске организатора наркогруппировки — гражданина Литвы, которого в марте этого года нашли на Невском проспекте в Петербурге.

Сейчас ему, а также его сообщнику, предъявлено обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, а также в их контрабанде. Уголовное дело, состоящее из 19 томов, направлено в суд.

В ведомстве добавили, что ещё один фигурант в 2015 году уже был осуждён на территории Литвы.

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