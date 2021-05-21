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Лучшие отечественные киносценарии этого года назвали в Москве

Авторы сценариев к фильмам «Дорогие Товарищи!» и «Глубже!» получили премию имени драматурга Валентина Черных «Слово». На чем-то одном жюри остановится не смогло.

Итоги подвели на церемонии в московском в Театре имени Пушкина 21 мая. «Наши мнения разделились поровну, мы не смогли выбрать один сценарий, и продюсеры предоставили возможность вручить два приза. Одна картина про прошлое, вторая — про настоящее. Лучший сценарий полнометражного фильма — «Дорогие товарищи!» и «Глубже!», — цитирует ТАСС члена жюри, актрису Викторию Исакову.

Сценарий к «Дорогим Товарищам» написал режиссер фильма Андрей Кончаловский в соавторстве с Еленой Киселевой. Над «Глубже» режиссер Михаил Сегал работал в одиночку.

Оценивали претендентов в этом году актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин и режиссер Павел Лунгин.

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