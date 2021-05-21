В Подмосковье арестовали мигрантов, которые заставляли бездомных попрошайничать. Одна из пленниц сбежала через окно

Четверых мигрантов в Московской области отправили в изолятор с обвинением в незаконном лишении свободы. Они заманивали бездомных под предлогом работы.

Об аресте обвиняемых, двух мужчин и двух женщин из Молдавии и Украины, 21 мая сообщает подмосковный Следком. Выйти на них удалось после того, как из окна на втором этаже жилого дома в Люберцах выпрыгнула женщина. В больнице, куда ее увезли с травмой позвоночника, она рассказала про свое пленение. В квартиру ее и еще одну женщину заманили 16 мая, предложив работу. У них отобрали документы и под угрозой насилия отправили попрошайничать в переходах.