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Смольный: противоэпидемический эффект длинных майских праздников на исходе

В Петербурге заканчивается «противоэпидемический» эффект майских праздников

Власти Петербурга сообщили о росте числа активных больных коронавирусом в Петербурге и об окончании противоэпидемического эффекта майских праздников.

За прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 4,53% — с 14 928 до 15 604 человек. В больницы за сутки увезли 413 человек, а в федеральный регистр за день занесли 1171 новый случай коронавируса, говорится в справке межведомственного координационного совета за 21 мая.

«Наблюдается тенденция к росту распространения новой коронавирусной инфекции. Противоэпидемический эффект длительных майских выходных и разобщения трудовых и учебных коллективов заканчивается. Единственным надежным заслоном на пути дальнейшего распространения инфекции остается всеобщая вакцинация жителей города», — отметили в совете.

За весь период кампании в Петербурге вакцинировано 643 тысячи человек. Из них 545 тысяч полностью. Запасов вакцины хватит, чтобы привить еще 163 тысячи горожан.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

TU104
Идиоты !
guess
Во заливают-то. Какой эффект? Если больше половины читателей Фонтанки отчитались о работе в те дни. Отдыхали только бюджетники, а их меньшинство.
Лицемерное жонглирование лживой статистикой для стада
fedorsmolov
Если у нас "пандемия", все больницы должны быть переполнены, легкие в труху, люди на улицах должны падать.
В такой ситуации, конечно, надо отменять все массовые мероприятия и тп.
Но, статистика ведет себя очень странно. В Москве все падает, а в СПб растет.
С чего бы это?
Да и этот самый рост на 10 положительных тестов в день ни о чем не говорит.
Так что отставить панику. Живем дальше)
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