Смольный: противоэпидемический эффект длинных майских праздников на исходе

За прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 4,53% — с 14 928 до 15 604 человек. В больницы за сутки увезли 413 человек, а в федеральный регистр за день занесли 1171 новый случай коронавируса, говорится в справке межведомственного координационного совета за 21 мая.



«Наблюдается тенденция к росту распространения новой коронавирусной инфекции. Противоэпидемический эффект длительных майских выходных и разобщения трудовых и учебных коллективов заканчивается. Единственным надежным заслоном на пути дальнейшего распространения инфекции остается всеобщая вакцинация жителей города», — отметили в совете.