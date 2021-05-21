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Жителям Ленобласти бесплатно дадут газ. Инвестировать в экономику региона Москва хочет триллион рублей

К домам в Ленобласти проведут газ по пилотной правительственной программе

Губернатор соседнего с Петербургом региона и вице-премьер Александр Новак договорились реализовать в Ленобласти пилотную программу по бесплатной газификации. Ускориться планируют к 2023 году.

О достигнутых договоренностях 21 мая сообщает правительство Ленинградской области. В регионе в тестовом режиме будут разработаны нормативы и механизмы бесплатной газификации домов, рядом с которыми трубы уже проложены. Там, где газопровода пока нет, обещают провести трубы до границ участков. Тоже бесплатно.

Предполагается, что на Петербургском экономическом форуме с Ленобластью будет заключено соглашений более чем на триллион рублей. Это деньги, которые планируется инвестировать в экономику региона.

Догазифицировать регионы велел Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Новак заявил, что дорожная карта позволит ускоренными темпами выполнить поручение к 2023 году. Речь о тех поселениях, где уже есть трубы. Мишустин утвердил программу, по которой через 9 лет уровень газификации должен составить 82,9%. Сейчас он составляет 71,4%.

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Комментарии (6)

Borze
у меня дом в Копорье, газ есть в 5-тиэтажках, но не в частном секторе. И скорей всего не будет. Хотя смотрел по ТВ, как хотят сделать: подключение по веерному типу, ведь халява до 200-т метров от трубы. Так вот, делают ближний участок, потом от него следующие в радиусе 200-т метров. И так далее, пока не всех не окучат. А вот если цепочка прервётся, то и газу не видать.
molovrik
Сейчас уровень газификации 71,4%? Откуда такие цифры? 20 км от Питера газ только в баллонах
Владислав М
Очередные обещания а-ля метро. Нет, мы не будем голосовать за "ЕР".
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