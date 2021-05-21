Жителям Ленобласти бесплатно дадут газ. Инвестировать в экономику региона Москва хочет триллион рублей

Губернатор соседнего с Петербургом региона и вице-премьер Александр Новак договорились реализовать в Ленобласти пилотную программу по бесплатной газификации. Ускориться планируют к 2023 году.
О достигнутых договоренностях 21 мая сообщает правительство Ленинградской области. В регионе в тестовом режиме будут разработаны нормативы и механизмы бесплатной газификации домов, рядом с которыми трубы уже проложены. Там, где газопровода пока нет, обещают провести трубы до границ участков. Тоже бесплатно.
Предполагается, что на Петербургском экономическом форуме с Ленобластью будет заключено соглашений более чем на триллион рублей. Это деньги, которые планируется инвестировать в экономику региона.
Догазифицировать регионы велел Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Новак заявил, что дорожная карта позволит ускоренными темпами выполнить поручение к 2023 году. Речь о тех поселениях, где уже есть трубы. Мишустин утвердил программу, по которой через 9 лет уровень газификации должен составить 82,9%. Сейчас он составляет 71,4%.