Жителям Ленобласти бесплатно дадут газ. Инвестировать в экономику региона Москва хочет триллион рублей

Губернатор соседнего с Петербургом региона и вице-премьер Александр Новак договорились реализовать в Ленобласти пилотную программу по бесплатной газификации. Ускориться планируют к 2023 году.

О достигнутых договоренностях 21 мая сообщает правительство Ленинградской области. В регионе в тестовом режиме будут разработаны нормативы и механизмы бесплатной газификации домов, рядом с которыми трубы уже проложены. Там, где газопровода пока нет, обещают провести трубы до границ участков. Тоже бесплатно.