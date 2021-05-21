Автомобилисты стали свидетелями жёсткой аварии на участке кольцевой автодороги Петербурга вечером 21 мая. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как сообщили очевидцы, авария произошла на 140-м километре внутренней стороны КАД. В комментариях к посту они пишут, что «Рендж Ровер» стоял на «аварийке» в крайней правой полосе без выставленного знака. В него на скорости влетела «Киа Соул».

«Я ещё подумал, что сейчас кто-то въедет в него и через три секунды въехал. Дорога была пустая», — пишет свидетель происшествия по имени Сергей. О пострадавших не сообщается.