FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
10
Печать

«Аварийка» не уберегла «Рендж Ровер» от столкновения на КАД. От него осталась груда железа

Очевидцы сообщили об аварии на участке КАД Петербурга в районе дамбы

Автомобилисты стали свидетелями жёсткой аварии на участке кольцевой автодороги Петербурга вечером 21 мая. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как сообщили очевидцы, авария произошла на 140-м километре внутренней стороны КАД. В комментариях к посту они пишут, что «Рендж Ровер» стоял на «аварийке» в крайней правой полосе без выставленного знака. В него на скорости влетела «Киа Соул».

«Я ещё подумал, что сейчас кто-то въедет в него и через три секунды въехал. Дорога была пустая», — пишет свидетель происшествия по имени Сергей. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на девять вечера транспортного затора на этом участке КАД не наблюдается.

«Фонтанка» обратилась за подробностями аварии в региональное управление МВД.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Cвифт
..... любимая маленькая красная бибика ? ..... дайте догадаюсь, кто там был за рулём.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний