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Каждый десятый. Собянин назвал число зафиксированных нарушений коронавирусного режима в Москве во время пандемии

За 14 месяцев москвичам выписали 1,3 млн штрафов за несоблюдение ковидных ограничений

В общей сложности около 1,3 млн штрафов было выписано в российской столице за несоблюдение ковидных ограничений в течение 14 месяцев пандемии. Эти данные привёл мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая, выступая на форуме «Марафон «Новое знание».

«Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения <...> 1,3 млн штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 — апрель 2021 года», — приводит ТАСС выдержку из презентации градоначальника Москвы.

За нарушителями в столице следят с помощью приложения «Социальный мониторинг», системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которая позволяет выявлять нарушения обязательного домашнего режима для заболевших коронавирусом, системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сервиса mos.ru для обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции, систему цифровых пропусков с привязкой номеров транспортных карт и регистрационных знаков автомобилей, патрулирования транспортных объектов и общественных мест и т.п.

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