Каждый десятый. Собянин назвал число зафиксированных нарушений коронавирусного режима в Москве во время пандемии

В общей сложности около 1,3 млн штрафов было выписано в российской столице за несоблюдение ковидных ограничений в течение 14 месяцев пандемии. Эти данные привёл мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая, выступая на форуме «Марафон «Новое знание».

«Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения, система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения <...> 1,3 млн штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 — апрель 2021 года», — приводит ТАСС выдержку из презентации градоначальника Москвы.

