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Двое сотрудников Росгвардии погибли на учениях в Мурманской области

Под Мурманском погибли 21 мая два сотрудника Росгвардии, проверяются обстоятельства их смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, несчастный случай произошёл во время учений. Росгвардейцы выполняли беспарашютное десантирование с вертолёта на палубу корабля.

«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь», — заявили в региональном управлении Росгвардии.

Военное следственное управление СКР по Северному флоту проводит проверку по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) и выясняет детали случившегося.

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Комментарии (11)

Макс Никольский
Ну, вангую/ставлю на 40(сорок) злорадных либерастных хомячков. Пока их(хомячков) всего 8мь.
zorkii
Читаю комментарии и вижу, какие у нас люди добрые и отзывчивые
Sonata
... а может, забрало запотело. Бывает.
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