Двое сотрудников Росгвардии погибли на учениях в Мурманской области

Под Мурманском погибли 21 мая два сотрудника Росгвардии, проверяются обстоятельства их смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, несчастный случай произошёл во время учений. Росгвардейцы выполняли беспарашютное десантирование с вертолёта на палубу корабля.

«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь», — заявили в региональном управлении Росгвардии.