Российские хоккеисты победили Чехию на старте чемпионата мира благодаря шайбе Григоренко за 19 секунд до конца матча

Победой сборной России по хоккею завершился стартовый матч чемпионата мира против Чехии, прошедший в Риге 21 мая. Отечественная команда выиграла со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).
Шайбы у россиян забросили Антон Бурдасов (5 минута), Артем Швец-Роговой (35), Александр Барабанов (46) и Михаил Григоренко (60). Отметим, что Григоренко забил за 19 секунд до финальной сирены. У чехов отличились Якуб Флек (10 минута), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58).
Следующий матч российская сборная проведет 22 мая против Великобритании.