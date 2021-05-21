Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС вечером 21 мая, спасатели достали из воды мужчину. По предварительной информации, будучи нетрезвым, он полез в пруд и утонул.

Подробности происшествия со ссылкой на очевидцев приводит «Мегаполис». Выпившего пловца вылавливали минувшим днём на Будапештской улице. Судя по фотографиям, на месте также работали сотрудники скорой полиции и реанимация.



«Мы с ребёнком шли в поликлинику. Сказали, что этот мужчина со своей женой в компании двух друзей выпивали. Он полез в пруд. Жена, пока его спасали, стояла как ни в чём не бывало. Только орала, типа: «Смотрите, там мой муж». Назад шли мы примерно через 40 минут. Он был уже накрыт и полиция рядом стояла», — рассказал один из свидетелей случившегося.

