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В Купчино из пруда достали мужчину. Очевидцы говорят, что он погиб на глазах жены

Петербуржец погиб во время купания в пруду в Купчино

Смертью горожанина закончился отдых компании у пруда во Фрунзенском районе Петербурга. После купания в водоёме его вытащили на берег уже без признаков жизни.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС вечером 21 мая, спасатели достали из воды мужчину. По предварительной информации, будучи нетрезвым, он полез в пруд и утонул.

Подробности происшествия со ссылкой на очевидцев приводит «Мегаполис». Выпившего пловца вылавливали минувшим днём на Будапештской улице. Судя по фотографиям, на месте также работали сотрудники скорой полиции и реанимация.

«Мы с ребёнком шли в поликлинику. Сказали, что этот мужчина со своей женой в компании двух друзей выпивали. Он полез в пруд. Жена, пока его спасали, стояла как ни в чём не бывало. Только орала, типа: «Смотрите, там мой муж». Назад шли мы примерно через 40 минут. Он был уже накрыт и полиция рядом стояла», — рассказал один из свидетелей случившегося.

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Комментарии (10)

Sonata
Кто его знает... Может, сам захотел
dragvs
Алкоголь и плавание вещи несовместимые. Человек в принципе плавать не приспособлен, зачем отягощать наркотическим веществом этот процесс?
sakorol
естественный отбор
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