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ЦБ ужесточит требования к ипотеке с минимальным первоначальным взносом

После решения ЦБ под угрозой оказались ипотечные программы без первого взноса

О решении увеличить коэффициенты риска к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносам объявил Банк России на своём сайте 21 мая.

Такое решение финансисты объясняют растущими ценами на недвижимость и важностью первого взноса для оценки платёжеспособности заёмщиков. В совете директоров ЦБ обнаружили, что размер первоначального взноса коррелирует с уровнем дефолтов по ипотечным кредитам.

К рискованным ипотекам отнесли не только займы без первого взноса, но и те, в которых заёмщик платит своими деньгами менее 20%. Напомним, ниже этого порога требует от заёмщика внести по программе льготного кредитования, внедрённой на рынок решением премьера Мишустина в апреле 2020 года. Именно льготная ипотека стала драйвером, увеличившим обороты первичного рынка недвижимости и стимулировавшего рост цен на недвижимость в последний год.

Своим решением ЦБ намерен снизить уязвимость розничных банков и не допустить накопления потенциально дефолтных кредитов в портфелях кредиторов. Решение Банка России не запрещает такие кредиты, но сделает их дороже для конечных потребителей.

Нынешнее ужесточение очередной шаг в ужесточающейся денежно-кредитной политике Центробанка. Ранее ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 5% годовых, что уже привело к увеличению ипотечной ставки в Сбербанке.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Поздно опомнились, когда цены на кв. метр улетели сильно вверх.
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