ЦБ ужесточит требования к ипотеке с минимальным первоначальным взносом

О решении увеличить коэффициенты риска к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносам объявил Банк России на своём сайте 21 мая.



Такое решение финансисты объясняют растущими ценами на недвижимость и важностью первого взноса для оценки платёжеспособности заёмщиков. В совете директоров ЦБ обнаружили, что размер первоначального взноса коррелирует с уровнем дефолтов по ипотечным кредитам.

К рискованным ипотекам отнесли не только займы без первого взноса, но и те, в которых заёмщик платит своими деньгами менее 20%. Напомним, ниже этого порога требует от заёмщика внести по программе льготного кредитования, внедрённой на рынок решением премьера Мишустина в апреле 2020 года. Именно льготная ипотека стала драйвером, увеличившим обороты первичного рынка недвижимости и стимулировавшего рост цен на недвижимость в последний год.