«Где ещё можно проверить оружие?» Шойгу рассказал об испытаниях в Сирии

Сирия стала для России в некотором смысле испытательным полигоном, где апробировали новое боевое оружие. Об этом рассказал 21 мая глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Где еще можно проверить оружие? На войне. Как бы мы ни хотели, но госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания — это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там», — приводит ТАСС слова министра, сказанные им на лекции марафона «Новое знание».

По его словам, примерно 0,5% образцов оружия из 300 апробированных в Сирии сняли с вооружения российской армии.