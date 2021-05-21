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Стадо лосей пробежало по улицам Твери. Забор их смутил больше, чем водители

Автомобилист заснял стадо лосей, бегущих по улице в Твери

Необычную картину заснял житель Твери ранним утром 21 мая. На его глазах дорогу в городе перебежало целое стадо лосей.

Животных заметили около половины пятого часа утра на Силикатке в Заволжском районе Твери, сообщают в группе «ПОДСЛУШАНО Тверь». Лоси гуськом, без особой спешки, перебежали дорогу, забежали на огороженную площадку и остановились, когда путь дальше перегородил забор.

Несколькими днями ранее минприроды Тверской области призвало водителей быть предельно внимательными на дорогах, поскольку в апреле-мае в регионе у диких животных сезон миграции. В ведомстве отметили, что большинство ДТП с животными происходят вечером, ночью и утром, особенно часто — в периоды с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

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