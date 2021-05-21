Даже если объявят ЧС. В МОК заявили, что Олимпиада в Токио состоится при любых условиях

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся, даже если в столице Японии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава координационной комиссии игр-2021 Джон Коутс.



«Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае», — цитирует Коутса 21 мая «Спорт-Экспресс».



Представитель МОК также отметил, что организация делает всё ради спортсменов.

