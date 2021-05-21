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Даже если объявят ЧС. В МОК заявили, что Олимпиада в Токио состоится при любых условиях

Олимпийские игры в Японии пройдут, даже если в стране объявят ЧС, сообщили в МОК

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся, даже если в столице Японии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава координационной комиссии игр-2021 Джон Коутс.

«Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае», — цитирует Коутса 21 мая «Спорт-Экспресс».

Представитель МОК также отметил, что организация делает всё ради спортсменов.

«Мы делаем это ради атлетов. Мы делаем это ради исполнения мечты атлетов. Для этого и были созданы Олимпийские игры, — добавил Коутс. — Меры, принимаемые нами по организации безопасных игр, запланированные нами меры полностью удовлетворяют ВОЗ. Вот на что мы ориентируемся, принимая решения по организации игр».

Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

В настоящее время в девяти префектурах Японии — Токио, Осаке, Хёго, Киото, Айти, Фукуока, Хоккайдо, Хиросима и Окаяма — действует режим чрезвычайной ситуации, ещё в 10 — усиленные меры по борьбе с коронавирусом. Меры были введены до 31 мая. Ранее правительственный штаб по мерам по борьбе с коронавирусом принял официальное решение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в префектуре Окинава по 20 июня.

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