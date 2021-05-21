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Австралийские шахтёры взбунтовались после запрета выпивать поздно вечером

Самая крупная горнодобывающая компания в мире, австралийская BHP вызвала гнев рабочих, запретив выпивать после 21:30.

Как пишет 21 мая Financial Times профсоюзы выступили против запрета. Они представляют 20 000 рабочих-вахтовиков, которые сменяют друг друга на удаленных рудниках. Профсоюзы заявили, что политика, запрещающая употребление пива в помещениях для персонала после 21:30 и ограничивающая потребление до четырех стандартных напитков в день, нарушает основные права сотрудников на неприкосновенность частной жизни и развлечения в нерабочие часы. Стандартным напитком в Австралии считается полпинты крепкого пива.

Рабочие считают, что с ними обращаются как с детьми, и вместо ограничений и комендантского часа нужно ввести дисциплинарные меры.

В комментарии Reuters представитель профсоюза заявил, что некоторые сотрудники компании, например повара, которые заканчивают свою смену поздно, и вовсе могут в таком случае лишиться возможности выпить после работы. Также он указал на тяжёлые условия работы — по 12 часов при температуре от 40 до 45 градусов.

Профсоюзы не исключают и исков в отношении компании, сообщает FT.

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Комментарии (4)

lamer
Оригинальная трактовка четырех дринков в день - "до четырех стандартных напитков в день".
karbofos
Вот настоящие мужики!
И речь всего лишь о праве на пиво!
Представляете их реакцию, если бы им сказали, что им надо на 5 лет больше работать ради какой-то призрачной пенсии?
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