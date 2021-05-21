Австралийские шахтёры взбунтовались после запрета выпивать поздно вечером

Как пишет 21 мая Financial Times профсоюзы выступили против запрета. Они представляют 20 000 рабочих-вахтовиков, которые сменяют друг друга на удаленных рудниках. Профсоюзы заявили, что политика, запрещающая употребление пива в помещениях для персонала после 21:30 и ограничивающая потребление до четырех стандартных напитков в день, нарушает основные права сотрудников на неприкосновенность частной жизни и развлечения в нерабочие часы. Стандартным напитком в Австралии считается полпинты крепкого пива.

Рабочие считают, что с ними обращаются как с детьми, и вместо ограничений и комендантского часа нужно ввести дисциплинарные меры.

В комментарии Reuters представитель профсоюза заявил, что некоторые сотрудники компании, например повара, которые заканчивают свою смену поздно, и вовсе могут в таком случае лишиться возможности выпить после работы. Также он указал на тяжёлые условия работы — по 12 часов при температуре от 40 до 45 градусов.



Профсоюзы не исключают и исков в отношении компании, сообщает FT.

