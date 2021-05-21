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Над Петроградской стороной чернеет небо: в этот раз это не гроза

Шиномонтаж горит на Петроградской стороне в Петербурге

Тёмный дым застлал небо над Малым проспектом в Петроградском районе Петербурга 21 мая. Пожарные тушат автомастерскую.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Малом проспекте, 1, поступил на пульт дежурного незадолго до двух часов дня. Приехавшие на место спасатели нашли очаг возгорания в боксе шиномонтажа. Горят 12 квадратных метров.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Расчёты и чернеющее небо на Петроградской стороне не остались незамеченными — водители сняли их на видео.

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве, добавив, что в ликвидации пожара задействованы 20 сотрудников.

На этой неделе погода обрушила на петербуржцев серию мощных гроз. Пятница выдалась без грома и молний: в прогнозах дождь, сильный ветер, но новой грозы не ожидается.

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