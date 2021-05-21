Тёмный дым застлал небо над Малым проспектом в Петроградском районе Петербурга 21 мая. Пожарные тушат автомастерскую.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Малом проспекте, 1, поступил на пульт дежурного незадолго до двух часов дня. Приехавшие на место спасатели нашли очаг возгорания в боксе шиномонтажа. Горят 12 квадратных метров.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Расчёты и чернеющее небо на Петроградской стороне не остались незамеченными — водители сняли их на видео.
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве, добавив, что в ликвидации пожара задействованы 20 сотрудников.
На этой неделе погода обрушила на петербуржцев серию мощных гроз. Пятница выдалась без грома и молний: в прогнозах дождь, сильный ветер, но новой грозы не ожидается.