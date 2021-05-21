Юные националисты за серию нападений на мигрантов в Петербурге отделались легким испугом. В колонию поедут лишь трое из десяти

Как писала «Фонтанка», юных националистов задержали в ноябре 2019 года после нападения на 38-летнего мигранта на станции Пост Ковалево. Сначала его залили газом из перцового баллончика, а потом не менее пяти раз пырнули ножом. У иностранца украли дешёвый телефон и восемь тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 мая, дело слушалось в закрытом режиме, так как четверо из подсудимых — несовершеннолетние. Всем инкриминировалось хулиганство, одному — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Двоим — побои. У одного из них было еще обвинение в грабеже.

В ходе расследования вскрылись и другие художества группы. В одно следственный комитет объединил 10 уголовных дел, объем уголовного дела составил более 40 томов.



В ходе обысков у обвиняемых дома изъяли экстремистскую атрибутику и литературу. В найденных телефонах и компьютерах были данные о том, что заводила группы состоит в пабликах, прославляющих националиста Максима Тесака. Другой участник нападений публиковал на своей странице снимки, на которых он запечатлён в форме всеволожской артели «Славяне».



Главарь десятки получил срок в 2,5 года, который он должен отбывать в колонии общего режима. На месяц меньше получил парень с двумя эпизодами хулиганства и один по побоям. За аналогичный набор плюс грабеж один из несовершеннолетних проведет 2 года 4 месяца в воспитательной колонии. Остальные ушли из суда с условными сроками от года до 1,5.

