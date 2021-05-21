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Гидрометцентр выдал прогноз на лето. Данные синоптиков «плохо воспринимаются потребителем», но всё равно радуют

В России ожидается тёплое лето

Практически на всей территории России этим летом, по прогнозу синоптиков, температура будет соответствовать нормальным показателям или превышать их. Ещё одна хорошая новость: много дождей не ожидается.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Прогноз практически по всей территории страны такой — температурный фон около и выше нормы, то есть лето ожидается нехолодное. В азиатской части более определенно, что оно будет теплым, особенно в северной половине», — сообщил ТАСС 21 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Не прогнозируется, по его словам, и избытка осадков. «Лето в целом прогнозируется комфортное», — отметил Вильфанд.

Прогноз является вероятностным и будет уточняться отдельно на каждый месяц, подчеркнул глава Гидрометцентра. «Долгосрочные прогнозы — это не те прогнозы, когда можно четко, ясно формулировать ответы на вопросы, будет лето холодным или теплым, будут ли экстремальные события, когда они будут. Не существует ответа на эти вопросы, так как существуют только контурные прогнозы. Скажем, температурные характеристики делятся на три класса: около нормы, выше нормы и ниже нормы. К большому сожалению, такая форма представления плохо воспринимается потребителем», — пояснил он.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

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Вы лучше скажите, будут ли дожди, или опять Краснодарский Край будет без воды сидеть по побережью.
Cashmare
о, круто, летом будет лето,
спасибо вильфанду за это
260488191
Ни то ни сё, ни рыба ни мясо, вокруг да около...
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