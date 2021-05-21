«Прогноз практически по всей территории страны такой — температурный фон около и выше нормы, то есть лето ожидается нехолодное. В азиатской части более определенно, что оно будет теплым, особенно в северной половине», — сообщил ТАСС 21 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Не прогнозируется, по его словам, и избытка осадков. «Лето в целом прогнозируется комфортное», — отметил Вильфанд.

Прогноз является вероятностным и будет уточняться отдельно на каждый месяц, подчеркнул глава Гидрометцентра. «Долгосрочные прогнозы — это не те прогнозы, когда можно четко, ясно формулировать ответы на вопросы, будет лето холодным или теплым, будут ли экстремальные события, когда они будут. Не существует ответа на эти вопросы, так как существуют только контурные прогнозы. Скажем, температурные характеристики делятся на три класса: около нормы, выше нормы и ниже нормы. К большому сожалению, такая форма представления плохо воспринимается потребителем», — пояснил он.