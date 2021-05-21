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В список богатейших людей Великобритании вошли 15 уроженцев СССР

Российский миллиардер Алишер Усманов (с состоянием 18,4 млрд долларов по данным Forbes Real-Time) занял 6-ю позицию в списке богатейших людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times. Рейтинг опубликован 21 мая.

Владелец лондонского клуба «Челси» Роман Абрамович (15,4 млрд долларов) попал на 8-ю строчку этого рейтинга, а совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман (15,4 млрд долларов), Герман Хан (10 млрд долларов) и Алексей Кузьмичев (7,7 млрд долларов) — на 11-ю, 20-ю и 34-ю, соответственно. Всего в рейтинг вошли 15 уроженцев Советского Союза, следует из публикации The Sunday Times от 21 мая.

Впервые в рейтинг британской газеты попали основатели игровой студии Playrix Игорь (7,9 млрд долларов) и Дмитрий (7,9 млрд долларов) Бухманы. Они вместе заняли 32-ю строчку. Чуть выше, на 26-й позиции, расположился бывший замминистра связи России Денис Свердлов (8,7 млрд долларов).

Также в рейтинг британского издания вошли создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев, вдова экс-мэра Москвы Елена Батурина и глава финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. Возглавил список уроженец Одессы Леонард Блаватник (32,4 млрд долларов по версии Forbes).

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
свистят , свистят в в уши СМИ про какие-то отношения,
нормальные рабочие отношения)))
sakorol
так это они в великобритании миллионеры а в России нет
Brevnault
Богатейшие люди России читают всё это и смеются.
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