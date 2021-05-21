В сборную России вызваны ещё трое хоккеистов СКА. Теперь на чемпионате мира их будет восемь

Сборная России по хоккею пополнилась пятью игроками в день старта чемпионата мира в Латвии. Как сообщили 21 мая в пресс-службе Международной федерации хоккея (ИИХФ), в состав вошли нападающие Эмиль Галимов, Иван Морозов, Евгений Тимкин (все — СКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), защитник Григорий Дронов («Металлург»).
Эти хоккеисты добавлены в заявку национальной команды, которая была объявлена ранее:
вратарь Иван Самонов (СКА);
защитники Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»);
нападающие Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Михаил Григоренко («Коламбус»), Артем Швец-Роговой (СКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все — СКА), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).
Чемпионат мира по хоккею — 2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России стартует 21 мая в 16:15 по московскому времени матчем против Чехии. Также соперниками россиян станут сборные Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).