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Верните или подоите. У волгоградцев угнали стадо недоенных коров, под подозрением оскандалившийся экс-депутат

Жители Волгоградской области пытаются вернуть своих коров

Жители Волгоградской области винят бывшего депутата Гасана Набиева, который запомнился оскорблением электората, в пропаже домашней скотины. Двадцать две коровы угнали с пастбища и заставили страдать.

Как сообщает V1.RU, без животных жителей посёлка Степное Городищенского района оставили 20 мая. По словам сельчан, около пяти вечера на пастбище появились машины, которые загнали коров на территорию комплекса «Племенное хозяйство». Владеет им экс-депутат Гасан Набиев, он же, как утверждают, дал команду пленить скотину.

«Ещё недоенная! Выпустить их не можем, забрать не можем. Руководства комплекса нет — уехало, их это не интересует. Это животное дойное. Перестоит — будет болеть!» — тревожатся владельцы. Хозяйство бывшего депутата осаждали до ночи, пока не приехал участковый. За ворота сельчан не пустили, позаботились ли о дойке стада в 22 головы в комплексе, неизвестно.

Владельцы в основном пенсионного возраста, для них коровы — кормилицы. Свою землю под пастбище пожилым соседям бесплатно предоставляет фермер Аркадий Дудов. Он утверждает, что работники из комплекса также повадились пасти животных на его поле, их приходится гонять, нередко с полицией.

Гасан Набиев был депутатом Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия», пока в 2019 году на одном из заседаний не заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении и в жизни «нормально не работали». За слова пришлось извиняться, но это не помогло: Набиева попросили из партии и лишили мандата.

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Комментарии (4)

260551481
И вы думаете что за данное преступление он будет наказан?! Пока власть в руках проходимцев Законы в стране бессильны!
teodor
Так он же едрос, что еще от таких ждать?! странно что жители не спалили комплекс
Cвифт
Родился 21 июля 1954 года в селе Захмет Кедабекского района Азербайджанской ССР.
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