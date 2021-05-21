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Самосвал и легковая сошли с дороги в Петербурге: первый снес знак и отбойник, второй проверил на прочность дерево

Два ДТП с вылетевшими с дороги автомобилями произошли в Петербурге за утро

Последствия двух ДТП с препятствиями и съездом с дороги наблюдали автомобилисты утром 21 мая в Пушкинском и Красногвардейском районах Петербурга. В одном случае большегруз улетел с поворота, в другом не справился водитель легковой машины.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, у дома 1 по 1-му Бадаевскому проезду, на развороте под Московским шоссе в Шушарах, самосвал съехал в кювет. Судя по фото, автомобиль вылетел со встречной полосы, перескочив разделитель и сбив установленный на нем дорожный знак, после чего проломил отбойник дороги и оказался в кустах.

Второе ДТП произошло у дома 4 по улице Петра Смородина, пишут в группе. Белый KIA въехал в дерево на изгибе дороги. Дереву повредило ствол, но оно устояло, изрядно вмяв «морду» автомобилю.

О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (2)

Маэстро
Маршрутка в такой поворот нормально входил, почему самосвал не вошёл?
муматор
сходят с рельс, с дороги съезжают.
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