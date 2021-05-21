Полиция заинтересовалась охотником, который выложил надпись «Чукотка 2021» из убитых гусей

Прокуратура Чукотского автономного округа поручила местной полиции провести проверку после появления в соцсетях фотографий, на которых охотник выложил из убитых гусей надпись «Чукотка 2021». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства 21 мая.
Публикация в Instagram появилась накануне, 20 мая. Мужчина позирует на фоне убитых гусей — причем птиц так много, что он смог выложить надпись и добавить к ней фигуру сердечка.
«По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного
Административное расследование также начало местное управление охраны животного мира, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Чукотки.