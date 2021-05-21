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Полиция заинтересовалась охотником, который выложил надпись «Чукотка 2021» из убитых гусей

Прокуратура Чукотского автономного округа поручила местной полиции провести проверку после появления в соцсетях фотографий, на которых охотник выложил из убитых гусей надпись «Чукотка 2021». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства 21 мая.

Публикация в Instagram появилась накануне, 20 мая. Мужчина позирует на фоне убитых гусей — причем птиц так много, что он смог выложить надпись и добавить к ней фигуру сердечка.

«По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Административное расследование также начало местное управление охраны животного мира, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Чукотки.

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Комментарии (6)

Oleg_I
Чокнутые люди. Убил столько красивых птиц и радуется. Таких в психушке надо лечить электротоком, у них что-то в голове сломалось.
bebop
не удивлюсь если это очередной депутат
Alex_D
Ну вот проходит будущий охотник мед. комиссию для разрешения на оружие и говорит психиатру: "Мне нужно ружьё, что бы убивать живых существ. Эмпатия отсутствует". И психиатр даёт справку, что здоров, а не ставит на учёт. Парадокс.
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