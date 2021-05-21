FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
73.60р89.77р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Хакеры из Петербурга могли парализовать систему здравоохранения Ирландии. Из-за этого было отложено тестирование на ковид

Больницы Ирландии в течение недели подвергались атакам программы-вымогателя

В Ирландии пришлось отложить тестирование на COVID-19 из-за кибератак.

«Кибератака на систему здравоохранения Ирландии на неделю парализовала работу служб здравоохранения в стране. Доступ к картам пациентов оказался закрыт, тестирование на коронавирус было отложено, а пациенты отменяли записи на прием к врачу», — сообщает 21 мая The New York Times.

Атака была выполнена при помощи программы-вымогателя, которая шифрует данные до тех пор, пока пользователь не заплатит выкуп. Хакеры потребовали заплатить им 19 999 000 долларов. Если условие не будет выполнено, то они пригрозили опубликовать украденные данные сети здравоохранения Ирландии. Премьер-министр республики Мишель Мартин заявил, что правительство не будет платить.

Ирландские специалисты по кибербезопасности считают, что за атакой стоит «русскоязычная киберпреступная группа, известная как Wizard Spider». РИА Новости указывает, что группа, «предположительно, базируется в Петербурге».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SapienS
Каждое тявкало на Великую Россию лихо огребет по зубам, да так, что потом только кашку шамкать сможет.
Norge
Страшные люди - оставляют паспорта, пистолеты с отпечатками и банковские реквизиты для оплаты прямо на месте преступления.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний