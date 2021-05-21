Хакеры из Петербурга могли парализовать систему здравоохранения Ирландии. Из-за этого было отложено тестирование на ковид

В Ирландии пришлось отложить тестирование на COVID-19 из-за кибератак.

«Кибератака на систему здравоохранения Ирландии на неделю парализовала работу служб здравоохранения в стране. Доступ к картам пациентов оказался закрыт, тестирование на коронавирус было отложено, а пациенты отменяли записи на прием к врачу», — сообщает 21 мая The New York Times.

Атака была выполнена при помощи программы-вымогателя, которая шифрует данные до тех пор, пока пользователь не заплатит выкуп. Хакеры потребовали заплатить им 19 999 000 долларов. Если условие не будет выполнено, то они пригрозили опубликовать украденные данные сети здравоохранения Ирландии. Премьер-министр республики Мишель Мартин заявил, что правительство не будет платить.