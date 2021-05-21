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Ученые нашли новый коронавирус, который передается от собак человеку

Американские и малайзийские ученые выявили новый коронавирус, который может передаваться от собак человеку. Об этом 21 мая пишет РИА Новости.

Мазки у 300 пациентов с пневмонией брали еще в 2018 году. Однако публикация, основанная на этом исследовании, вышла только сейчас. У восьми человек (семеро из них — дети) обнаружили ранее не встречавшийся у людей коронавирус CCoV-HuPn-2018. Этот вирус инфицировал только собак, но, судя по всему, начал заражать и человека.

«Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», — заявила Анастасия Власова, ученый из Университета штата Огайо. У собак, зараженных этим вирусом, были проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей таких проблем не было, зато появились симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. Правда, все заболевшие выздоровели в течение 4–6 дней.

Насколько распространен этот коронавирус — пока неизвестно, однако ученые считают, что в Малайзии он мог разойтись довольно широко — как среди людей, так и среди собак.

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Комментарии (1)

nalchik11
Теперь собак постигнет участь норвежских норок?
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