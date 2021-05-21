Песков: Интернет убивает, анонимность провоцирует беззаконие в Сети

Пресс-секретарь российского президента в своем выступлении на форуме «Новое знание» обратил внимание на негативные стороны Интернета.



«Интернет убивает. <...> Интернет содержит плохую информацию, которая может нанести вред, особенно вред молодым людям. Интернет является питательной средой для фейков. Потому что нет ответственности. И анонимность — два. Вообще, анонимность провоцирует беззаконие», — заявил 21 мая Дмитрий Песков.



По его словам, сейчас все страны мира пытаются ввести «законы жизни в Интернете». К негативным моментам он также отнес «фейковые новости», которые используются против России.

