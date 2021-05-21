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Песков: Интернет убивает, анонимность провоцирует беззаконие в Сети

Пресс-секретарь российского президента в своем выступлении на форуме «Новое знание» обратил внимание на негативные стороны Интернета.

«Интернет убивает. <...> Интернет содержит плохую информацию, которая может нанести вред, особенно вред молодым людям. Интернет является питательной средой для фейков. Потому что нет ответственности. И анонимность — два. Вообще, анонимность провоцирует беззаконие», — заявил 21 мая Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас все страны мира пытаются ввести «законы жизни в Интернете». К негативным моментам он также отнес «фейковые новости», которые используются против России.

При этом пресс-секретарь президента считает, что у новых технологий есть и позитивные стороны.

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Комментарии (18)

Alex000
Так-то бездарное управление наносит куда больший ущерб.
NasushnyBread
Электронное голосование провоцирует беззаконие?
А ведь он прав !!!😲
Guest1234
Жаль, наверное, что интернет нельзя сжечь, как книги.
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