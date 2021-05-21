«Союзмолоко» просит Starbucks поправить меню

Как пишет 21 мая «Коммерсантъ» , гендиректор «Союзмолока» (включает «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и др.) Артём Белов считает, что растительные заменители нельзя называть «молоком». А у Starbucks в России есть такие напитки, как «миндальное молоко», «растительное молоко», «соевое молоко». Белов отмечает, использование таких терминов неправомерно: оно противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятому ЕЭК в октябре 2013 года, вводит потребителей в заблуждение и за счёт молочной продукции продвигает иную категорию товаров.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») просит одну из крупнейших сетей кофеен Starbucks внести изменения в меню, предлагаемое в российских заведениях.

Глава «Союзмолока» обратился к «Монэкс трейдинг», развивающей Starbucks в России, с рекомендацией привести использование терминов в соответствие с законом. В организации надеются, что если международная компания сделает это, то «остальные игроки последуют примеру лидера».

В России открыто около 120 точек Starbucks. В основном они работают в Москве, Петербурге и в Подмосковье.